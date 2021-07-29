"واشنطن بوست": تراجع حالات الإصابة بكورونا في بريطانيا "لغز"

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "هناك لغزا وشيئا غريبا" يحدث في بريطانيا، فحالات الإصابة بفيروس كورونا التي من المفترض أن ترتفع تسجل تراجعا، والعلماء ليسوا متأكدين من سبب حدوث ذلك.

وانخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة المسجلة في البلاد لمدة سبعة أيام متتالية، قبل زيادة طفيفة يوم أمس الأربعاء، عندما تم الإبلاغ عن 27734 حالة، إلا أن عدد الإصابات هذا لا يزال يقارب نصف ما كان عليه قبل أسبوع.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن مسار كوفيد-19 في بريطانيا هو شيء تتم مراقبته عن كثب وبقلق، وهو بمثابة اختبار لكيفية تأثير متحور "دلتا" في مجتمع يتمتع بمعدلات تطعيم عالية نسبيا. والآن تطرح تساؤلات عما إذا كان هذا المسار دليلا حقيقيا على أن الوباء بدأ يتلاشى في بريطانيا، بعد ثلاث عمليات إغلاق وما يقرب من 130 ألف حالة وفاة.

وتوقع خبراء بالصحة العامة، إلى جانب الحكومة، ارتفاع عدد الحالات في بريطانيا بهذه المرحلة، وربما بشكل كبير. ومتحور "دلتا" شديد العدوى يمثل جميع حالات الإصابة الجديدة تقريبا، وفي 17 يوليو، بلغ عدد الحالات المسجلة خلال يوم واحد 54674، وهو أعلى عدد يسجل منذ يناير الماضي.

وبعد يومين، أي في 19 يوليو، تحدثت الصحف عن "يوم الحرية" بعد قرار حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنهاء ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وعادت الحانات والنوادي الليلية إلى عملها الطبيعي، وأصبحت إجراءات الوقاية من الفيروس الآن "خيارا شخصيا".

وبعد رفع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس، حذر بعض الخبراء من ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية لتصل إلى 100 ألف حالة جديدة يوميا هذا الصيف، لكن الاتجاه منذ ذلك الحين كان في انخفاض حاد.

ويرجع بعض العلماء انخفاض عدد الإصابات إلى عدة أسباب ونظريات، ومنها أنه بسبب إغلاق المدارس في العطلة الصيفية.

وهناك نظرية أخرى تقول إنه بسبب برنامج "الاختبار والتتبع"، تعرض ما يقرب من 620 ألف شخص لضغوط في الأسبوع الماضي، بسبب طلب الهيئة الصحية منهم الحجر بعد التعرض للفيروس، وبالتالي من الممكن أن يكون الأشخاص قد توقفوا عن إجراء الاختبار، لأنه إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل، يطلب منهم الحجر لمدة 10 أيام، حتى لو كانوا على وشك السفر إلى الخارج لقضاء عطلاتهم.

وتوجد نظرية تقول إن بريطانيا ربما وصلت إلى "عتبة الحصانة"، فأكثر من 70% من البالغين تم تطعيمهم بالكامل، و88% تلقوا جرعة أولى، ومن بين أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم، أصيب الكثيرون منهم بكورونا أو أنهم لا يعانون من أي أعراض.

المصدر: "واشنطن بوست"