مستشار أردوغان: سنواصل التعاون العسكري مع روسيا وفق الحاجة والمصلحة

قال مستشار الرئيس التركي مجاهد كوتشوك يلماز، إن بلاده ستواصل التعاون العسكري الفني مع روسيا، وفقا للحاجة والمصلحة.

وأكد المستشار، أن موقف تركيا لم يتغير، بخصوص منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس–400".

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وأضاف يلماز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كنا دائما صريحين بشأن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 وأكدنا ذلك للجميع".

وفيما يتعلق بمحطة أكويو الكهروذرية، قال المستشار: "ستواصل تركيا الالتزام بتعهداتها المتعلقة بمحطة أكويو للطاقة النووية"، وشدد على أهمية هذه المحطة وغيرها من مشاريع الطاقة النووية بالنسبة لبلاده.

في عام 2017، وقعت روسيا وتركيا على عقد حول توريد مجموعة من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس–400"، وتم التسليم إلى الجانب التركي في صيف وخريف عام 2019.

وتسبب هذا الاتفاق في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. في نهاية أبريل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الجانب التركي يواصل المفاوضات مع روسيا بشأن شراء فوج آخر من منظومات "إس -400".

المصدر: سبوتنيك