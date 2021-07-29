كوريا الجنوبية: الخطان العسكريان بين الكوريتين يعملان بشكل طبيعي

قالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الخميس، إن خطي الاتصال العسكريين المباشرين بين الكوريتين، عادا للعمل بشكل طبيعي اليوم بعد إصلاح مشاكل فنية في أحد الخطين.

وقد أعاد الجانبان يوم الثلاثاء فتح جميع خطوط الاتصال عبر الحدود، بعد 13 شهرا من قيام بيونغ يانغ بقطعها احتجاجا على نشر منشورات دعائية مناهضة للنظام من قبل الجنوبية.

وقالت الوزارة إن بين الخطين العسكريين عبر الحدود تعمل القناة الغربية بشكل جيد، بينما لم يكن الخط الشرقي يعمل بكامل طاقته حتى يوم الأربعاء بسبب مشاكل فنية.

وقال مسؤول في الوزارة "اليوم، أجرينا مكالمات هاتفية يومية مع الشمال في الساعة التاسعة صباحا عبر الخطين الغربي والشرقي. كما تبادلنا المعلومات حول قوارب الصيد غير القانونية في البحر الأصفر عبر الفاكس المتصل بخط الاتصال الغربي لمنع الاشتباكات العرضية".

وأضاف إن كوريا الشمالية لم ترد على مكالمات الجنوب عبر روابط اللاسكية للسفن التي تستخدم شبكات اتصال بحرية تجارية عالمية، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

المصدر: "يونهاب"