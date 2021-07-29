 
مباشر

بلنكين: أعربنا للهند عن قلقنا بشأن صفقة "إس-400" مع روسيا

أخبار العالم

بلنكين: أعربنا للهند عن قلقنا بشأن صفقة
Reuters JONATHAN ERNST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxkq

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين أمس الأربعاء أن بلاده أعربت عن قلقها للحكومة الهندية إزاء اتفاق بين نيودلهي وموسكو حول توريد أنظمة صواريخ "إس –"400 الروسية للدفاع الجوي.

جاء ذلك في معرض رد بلينكن على سؤال من صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن تأثير الصفقة المحتمل على العلاقات الأمريكية الهندية في ظل وجود "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي سبق أن تبناه الكونغرس الأمريكي.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الهند
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الهند

وقال بلينكن الذي زار الهند الأربعاء في إطارة جولته الآسيوية: "لدينا قوانيننا، ونطبق قوانيننا، لكننا شاركنا الهند مخاوفنا بشأن هذا الأمر. ولا أريد أن أستبق نفسي. سنرى كيف ستتطور الأمور في الأشهر القادمة".

في وقت سابق، أكد السفير الهندي لدى موسكو داتلا بالا فينكاتيش فارما أن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" ستصل إلى الهند بحلول نهاية عام 2021.

في أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدا لتوريد خمس مجموعات من أنظمة الصواريخ من طراز "إس-400" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا