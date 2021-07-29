ترامب يهاجم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب صفقتهم مع الديمقراطيين

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ لموافقتهم على الصفقة مع الديمقراطيين بشأن مشروع القانون حول البنية التحتية.

وقال ترامب في بيان له، يوم الأربعاء، إنه "من الصعب أن أصدق أن جمهوريينا في مجلس الشيوخ يعقدون صفقة مع الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين في ما يسمى بالقانون المدعوم من الحزبين بشأن البنة التحتية".

واعتبر أن هذه الصفقة ستكون "انتصارا" للديمقراطيين وإدارة الرئيس جو بايدن، مضيفا أن "هذه خسارة للولايات المتحدة وصفقة سيئة وهي تظهر الجمهوريين كأنهم ضعفاء وأغبياء. ولا يجوز القيام بذلك".

واعتبر أن تلك الصفقة تمهد الطريق للديمقراطيين لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على خطة خاصة بالبنية التحتية بحجم 550 مليار دولار، فيما كان الحديث يدور سابقا عن 1.2 تريليون دولار.

وتنص الخطة التي أثارت جدلا بن الديمقراطيين والجمهوريين على تمويل بناء الطرق والجسور وبرامج أمن النقل وتحديث وسائل النقل وتطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات وغير ذلك من المشاريع في مجال البنية التحتية.

المصدر: وكالات