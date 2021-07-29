عائلة رئيس هايتي المقتول تغادر البلاد متوجة إلى الولايات المتحدة

أفاد موقع "آيتي-24"، الأربعاء، بأن عائلة رئيس غايتي المقتول، جوفينيل مويس، غادرت البلاد متوجهة إلى الولايات المتحدة.

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وذكر الموقع في تقرير أن أرملة الرئيس، مارتين مويس، وأطفالها غادروا هايتي وتوجهوا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية حيث من المتوقع أن تخضع لعلاج من تبعات الإصابة التي جرحت بها خلال عملية اغتيال زوجها.

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء يوم 7 يوليو، وقالت حكومة لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مجموعة مرتزقة أجانب شملت 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين.

وتوجه جوزيف إلى كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بطلب لإرسال قوات مسلحة إلى هايتي من أجل ضمان أمن المنشآت الحيوية للبنية التحتية تحسبا لاضطرابات محتملة على خلفية مقتل الرئيس.

المصدر: وكالات