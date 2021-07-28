ماكرون يقدم شكوى بعد عرض ملصقات تصوره على شكل هتلر (صورة)

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكوى ضد أحد سكان إقليم فار جنوب البلاد، بسبب عرض الأخير ملصقات تصور ماكرون على شكل الزعيم النازي أدولف هتلر، وفقا لما نقله موقع "فرنس بلو".

وكانت النيابة العامة في طولون فتحت قضية جنائية في هذا الصدد الأسبوع الماضي.

🇫🇷 FLASH - Emmanuel #Macron dépose plainte contre le Varois à l’origine des affiches le représentant en Hitler. Michel-Ange #Flori, l'afficheur controversé doit être entendu dans le cadre d'une enquête pour "injure publique sur la personne du président de la République". (FrBleu) pic.twitter.com/i3KyReMiaT — Mediavenir (@Mediavenir) July 28, 2021

يذكر أن صاحب الرسوم المذكورة هو الناشط المحلي ميشيل آنج فلوري، المعروف بإنجازه مثل هذه الأعمال.

وأوضحت صحيفة "فار ماتان" أن آنج فلوري أراد بهذا الشكل أن يتحدث بسخرية عن بطاقات العبور الصحية في فرنسا، وعن التطعيم الإجباري للعاملين في مجال الصحة.

المصدر: "فرانس بلو"