وزير الصحة التركي يدعو إلى الإسراع في التلقيح ضد كورونا على خلفية زيادة كبيرة في الإصابات

دعا وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مواطني بلاده إلى الإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على خلفية ارتفاع كبير في الإصابات اليومية.

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وقال قوجة، عقب مشاركته في اجتماع للمجلس العلمي لمكافحة الجائحة في أنقرة، الأربعاء: "نسبة المصابين بفيروس كورونا من متلقي اللقاحات المضادة أقل من 5% من إجمالي الحالات المسجلة حاليا.

وبين أن نحو 87% من الإصابات النشطة بفيروس كورونا هي لأشخاص لم يكتمل تطعيمهم باللقاحات المضادة للفيروس.

ولفت إلى أن 95% من المرضى بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في المستشفيات لم يستكملوا التلقيح.

وأشار إلى وجود قرابة 9 ملايين مواطن ينتظرون تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات خلال الأيام القادمة.

ولفت قوجة إلى أن الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوعيين الماضيين ترجع إلى تهاون بعض المواطنين في تطبيق تدابير الوقاية خلال عطلة عيد الأضحى.

وأكد الوزير التركي على متانة البنية التحتية الصحية والنظام الرقمي الذي تتمتع به بلاده لرصد جميع التطورات المتعلقة بتفشي الفيروس.

وقد تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في تركيا، الأربعاء، مستوى 20 ألف حالة لأول مرة منذ أوائل مايو.

المصدر: "الأناضول" + وكالات