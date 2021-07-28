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منظمة الصحة: سلالة كورونا المكتشفة في روسيا لا تمثل خطرا على المستوى العالمي

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منظمة الصحة: سلالة كورونا المكتشفة في روسيا لا تمثل خطرا على المستوى العالمي
NIAID
فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "AT.1" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" المكتشفة في روسيا لا تمثل خطرا في النطاق العالمي ولهذا السبب لا تتطلب متابعة وبائية خاصة.

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وقال المكتب الإعلامي للمنظمة في بيان لوكالة "تاس" الروسية: "بناء على البيانات المتوفرة تم تحديد أن هذه النسخة لا تمثل حاليا خطرا على المستوى العالمي وبالتالي لا تستجيب لمعايير الإبقاء في قائمة المراقبة".

وأشار بيان منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه القائمة يمكن توسيعها أو اختصارها :مع توفر معلومات جديدة".

وتم إدراج سلالة "AT.1"، المكتشفة في روسيا شهر يناير 2021، على قائمة المراقبة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية في 9 يونيو.

وقررت المنظمة شطب هذه النسخة للفيروس من القائمة يوم 27 يوليو لتبقى فيها 16 سلالة.

المصدر: "تاس" + وكالات  

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