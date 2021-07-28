الحكومة البريطانية تحذر من "التفاؤل الشديد" في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

حذر وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد الجمهور من "التفاؤل الشديد" بخصوص اقتراب نهاية المعركة ضد فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى.

وخلال زيارته أحد مواقع التطعيم في لندن، قال جاويد: "الحقيقة هي أنه عندما يتعلق الأمر بأرقام الحالات لا أحد يعرف كم ستبلغ لاحقا... لقد رأينا ماذا حصل مع متغير "دلتا" الأكثر عدوى".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم أن نظل حذرين وألا نكون مفرطين في التفاؤل".

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت 27734 إصابة اليوم الأربعاء، منهية سبعة أيام متتالية من الانخفاض.

المصدر: "الإندبندنت"