أردوغان: آبار الغاز التي حفرناها في البحر الأسود لن تكون الأخيرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عزم بلاده المضي قدما في حفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله إن "آبار الغاز الطبيعي التي حفرناها في البحر الأسود ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، مضيفا أنه "مع دخول غاز البحر الأسود حيز الاستخدام في المستقبل القريب، سنقلص اعتمادنا بشكل كبير على المصادر الأجنبية لتلبية احتياجاتنا من هذه المادة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "البعض حاول ثنينا عن عمليات التنقيب بشتى الوسائل مثل العقوبات والتهديدات والابتزازات لكننا لم نخضع لأي منها"، لافتا إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لبدء المرحلة الأولى من استخراج غاز البحر الأسود عام 2023.

وكان اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود العام الماضي الأكبر في البلاد.

وعلق رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، العام الماضي على هذا الاكتشاف وقال، إن القيمة الاقتصادية المحتملة للاكتشاف تبلغ حوالي 80 مليار دولار.

المصدر: "الأناضول"