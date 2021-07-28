محامون: محكمة في نيجيريا تبرئ الزعيم الديني إبراهيم زكزكي من كافة التهم

قال محامون إن محكمة نيجيرية برأت الزعيم الديني إبراهيم زكزكي، قائد "الحركة الإسلامية في نيجيريا" الشيعية المحظورة في البلاد، من جميع التهم الجنائية الـ 8 الموجهة إليه.

وأشار المحامون، يوم الأربعاء، إلى أن المحكمة برأت زوجة زكزكي زينة كذلك.

وقال محامي يمثل زكزكي إنه قد يتم الإفراج عن الزوجين في وقت قريب قد يكون مساء اليوم.

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وكان إبراهيم زكزكي وزوجته زينة محتجزين منذ عام 2015 عندما اقتحمت القوات الحكومية مجمعا لحركته ومسجدا قريبا وضريحا في ولاية كادونا الشمالية في عملية أسفرت عن مقتل نحو 350 شخصا.

وحظرت الحكومة الحركة في عام 2019 بعد مظاهرات نظمها أتباع زكزكي للمطالبة بالإفراج عنه، تحولت للعنف.

وكان زكزكي وزوجته يواجهان اتهامات منها القتل والتجمع بشكل مخالف للقانون والإخلال بالأمن العام.

المصدر: "رويترز"