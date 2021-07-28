المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان يجري مباحثات مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ضمير كابولوف، اليوم الأربعاء، مشاورات في موسكو مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان صحفي للوزارة أن المشاورات تناولت القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب الأهلية في أفغانستان والعمل على تحقيق مصالحة وطنية في البلاد.

وبحسب البيان، فقد أشار الجانب الروسي إلى أن الطريق إلى تسوية دائمة في أفغانستان يمر عبر تشكيل قيادة ائتلافية واسعة التمثيل هناك تضم كل القوى السياسية الرئيسية.

فيما عبر الرئيس الأفغاني السابق عن تأييده لجهود "الثلاثية" الموسعة (روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب باكستان) لتعجيل إطلاق مفاوضات أفغانية أفغانية جدية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذه العملية أطراف صيغة موسكو للمشاورات حول أفغانستان.

المصدر: RT