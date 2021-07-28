بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في أفغانستان وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنفيذيا عبر الفيديو مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، حسبما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

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وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع جرى بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الروسي (مجلس الاتحاد ومجلس النواب)، ونائب رئيس مجلس الأمن، ورئيس إدارة الكرملين، وسكرتير مجلس الأمن ووزير الداخلية، ومدير هيئة الأمن الفيدرالية، ورئيس هيئة الاستخبارات الخارجية، والممثل الخاص للرئيس الروسي.

وبحسب بيسكوف فقد بحث المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا، إلى جانب "القضايا الهامة من الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في أفغانستان وكذلك على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا".

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المصدر: "نوفوستي"