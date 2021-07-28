 
مباشر

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في أفغانستان وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أخبار العالم

بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في أفغانستان وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيس فلاديمير بوتين يجري اجتماعا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxg8

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنفيذيا عبر الفيديو مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، حسبما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يعيد إعادة تجميع وحدات عسكرية في ميدان تدريب بالقرب من الحدود الأفغانية
الجيش الروسي يعيد إعادة تجميع وحدات عسكرية في ميدان تدريب بالقرب من الحدود الأفغانية

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع جرى بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الروسي (مجلس الاتحاد ومجلس النواب)، ونائب رئيس مجلس الأمن، ورئيس إدارة الكرملين، وسكرتير مجلس الأمن ووزير الداخلية، ومدير هيئة الأمن الفيدرالية، ورئيس هيئة الاستخبارات الخارجية، والممثل الخاص للرئيس الروسي.

وبحسب بيسكوف فقد بحث المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا، إلى جانب "القضايا الهامة من الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في أفغانستان وكذلك على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا".

إقرأ المزيد
أرمينيا تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان
أرمينيا تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا