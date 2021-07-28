حاكم ولاية تكساس الأمريكية يأمر الحرس الوطني باعتقال المهاجرين

أمر حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت الحرس الوطني بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية في اعتقال المهاجرين حيث تواجه الولاية تدفقا مستمرا للأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

وأرسل أبوت طلبا إلى الميجور جنرال تريسي نوريس من الإدارة العسكرية في تكساس، داعيا إلى إرسال المزيد من القوات للمساعدة في "الاستجابة لهذه الكارثة وتأمين سيادة القانون على حدودنا الجنوبية".

وقال أبوت في طلبه: "نحتاج إلى المزيد من القوى العاملة لدعم جنود إدارة السلامة العامة في تكساس وجنود الحرس الوطني في تكساس الذين تم نشرهم هناك بالفعل"، مشددا على "أننا بحاجة إلى مساعدة في اعتقال من ينتهك قانون الدولة".

وأضاف: "أوجه أمرا إلى الحرس الوطني في تكساس لاعتقال المهاجرين المخالفين للقانون على الحدود".

وانتقد أبوت مرات عدة، طريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أزمة الهجرة على الحدود. وبحسب صحيفة "تكساس تريبيون"، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 189000 محاولة عبور في يونيو.

المصدر: Texas Tribune