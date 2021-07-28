وسائل إعلام تركية.. حرائق غابات أنطاليا امتدت إلى المساكن (فيديو)

اندلع حريق كبير، ظهر اليوم الأربعاء، في غابات منطقة مانافجات في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا.

إقرأ المزيد

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نشب لسبب غير معروف وانتشرت ألسنة اللهب بسبب سرعة الرياح في الغابات.

وتابعت أن جهود فرق الإطفاء تتواصل للسيطرة على الحريق عن طريق التدخل الجوي والبري.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن حرائق الغابات في أنطاليا امتدت إلى الوحدات السكنية وانطلق وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي إلى المنطقة، فيما تكافح طواقم الإطفاء لمنع امتداد الحريق إلى محطة وقود في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام تركية