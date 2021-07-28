إسرائيل تقرر زيادة حصة العمال الفلسطينيين في أراضيها إلى 16 ألفا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن "إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بقرارها زيادة حصة العمال الفلسطينيين في أراضيها بـ15 ألفا في مجال البناء وألف في مجال الفندقة".

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وأشارت "مكان" إلى أن ذلك جاء في أعقاب المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لافتة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ستصوت على الخطة قريبا".

من جانبه، أوضح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، غسان عليان، أن "أجهزة الأمن ستستكمل الاستعدادات في المعابر لزيادة العابرين"، مرجحا أن "تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها وبين السلطة الفلسطينية".

كما شدد غسان عليان على أن "الاستقرار الاقتصادي هو المفتاح للحفاظ على الأمن في المنطقة".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"