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وزير الخارجية السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

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وزير الخارجية السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني
Reuters AHMED YOSRI
وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان
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التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارة الوزير الرسمية إلى إسلام أباد.

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واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن الجانب السعودي، حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير المملكة لدى باكستان، نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبد الرحمن الداود.

المصدر: "سبق"

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