روسيا تعزي الهند في ضحايا الفيضانات في البلاد

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى قادة الهند في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاياتها الغربية، وفقا لموقع الكرملين.

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وجاء في البرقية التي وجهها بوتين إلى رئيس الهند، رام نات كوفيند، ورئيس وزرائها، ناريندرا مودي، أن "روسيا تشاطر أولئك الذين فقدوا أقاربهم وذويهم جراء الكارثة، أحزانهم وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المتضررين".

وبحسب البيانات الأخيرة فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية ماهاراشترا وسط الهند إلى ما لا يقل عن 164 قتيلا ونحو 100 مفقود.

المصدر: "إنترفاكس"