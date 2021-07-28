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معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا تعاود الارتفاع في الهند

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معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا تعاود الارتفاع في الهند
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قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: " تم تسجيل 43654 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

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وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 31.48 مليون، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم، بعد الولايات المتحدة، وفقا لإحصاء لرويترز.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 640 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 422022.

المصدر: رويترز

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