رئيس غواتيمالا: سنحصل على 8 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا في إطار عقد جديد

أعلن رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جياماتيه، أن بلاده أعادت التفاوض مع روسيا حول شراء لقاحات "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا ومن المتوقع أن تحصل على 8 ملايين جرعة منها.

وقال جياماتيه، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، إن بلاده دفعت الأموال المنصوص عليها في إطار العقد.

وصادقت حكومة غواتيمالا على استخدام لقاحات "سبوتنيك V" الروسية في فبراير وحصلت البلاد على دفعات أولى في مايو ويونيو.

وفي 30 يونيو قالت وزيرة الصحة في غواتيمالا، ماريا آميليا فلوريس، إن هناك تأخرات في عملية توريد اللقاحات الروسية إلى بلادها، ليعلن لاحقا وزير الخارجية، بيدرو برولو، أن الطرفين بدأتا إعادة التفاوض حول العقد الذي كان يشمل 16 مليون جرعة.

المصدر: "رويترز" + وكالات