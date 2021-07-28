بايدن: روسيا والصين منافسان لنا لكن هناك مجالات للتعاون

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على واشنطن التعاون مع موسكو وبكين في بعض المجالات، على الرغم من أنهما تعتبران منافسين لها.

وقال بايدن في كلمة أمام موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، يوم الثلاثاء، إن "العالم يتغير إلى حد كبير. ومن المهم جدا أن نعمل مع الشركاء وحلفائنا للحفاظ على تفوقنا التكنولوجي وتعزيز سلاسل التوريدات وضمان أن تكون القواعد في مجال التكنولوجيات داعمة للديمقراطية وليس للاستبداد".

إقرأ المزيد

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "في الوقت ذاته يجب أن نعمل بالتعاون مع الدول مثل الصين وروسيا اللتين تعتبران منافسين، وقد تكونان منافسين مميتين في المستقبل".

ومن بين القضايا التي تمثل المصالح المشتركة لواشنطن وموسكو وبكين، ذكر بايدن محاربة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه "تهديد مشترك يؤثر على كل الدول" وأنه يمثل "قضية استراتيجية".

المصدر: وكالات