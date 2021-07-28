 
مباشر

بايدن: روسيا والصين منافسان لنا لكن هناك مجالات للتعاون

أخبار العالم

بايدن: روسيا والصين منافسان لنا لكن هناك مجالات للتعاون
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxad

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على واشنطن التعاون مع موسكو وبكين في بعض المجالات، على الرغم من أنهما تعتبران منافسين لها.

وقال بايدن في كلمة أمام موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، يوم الثلاثاء، إن "العالم يتغير إلى حد كبير. ومن المهم جدا أن نعمل مع الشركاء وحلفائنا للحفاظ على تفوقنا التكنولوجي وتعزيز سلاسل التوريدات وضمان أن تكون القواعد في مجال التكنولوجيات داعمة للديمقراطية وليس للاستبداد".

إقرأ المزيد
بايدن: لبوتين مشاكل والهجمات السيبرانية من قبل روسيا قد تؤدي لـ
بايدن: لبوتين مشاكل والهجمات السيبرانية من قبل روسيا قد تؤدي لـ"حرب بإطلاق نار"

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "في الوقت ذاته يجب أن نعمل بالتعاون مع الدول مثل الصين وروسيا اللتين تعتبران منافسين، وقد تكونان منافسين مميتين في المستقبل".

ومن بين القضايا التي تمثل المصالح المشتركة لواشنطن وموسكو وبكين، ذكر بايدن محاربة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه "تهديد مشترك يؤثر على كل الدول" وأنه يمثل "قضية استراتيجية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا