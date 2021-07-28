مقتل عسكري وإصابة جندي من "القبعات الزرق" بهجوم مسلح في إفريقيا الوسطى

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل عسكري من جيش إفريقيا الوسطى وإصابة جندي من "القبعات الزرق" التابعة للأمم المتحدة، في هجوم شنه مسلحون على مواقع عسكرية في مدينة أوبو مساء الإثنين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان إنه "قرابة الساعة الثامنة من مساء الإثنين شن متمردون سلسلة هجمات منسّقة على مدينة أوبو، مستهدفين منشآت قوات الدفاع والأمن لإفريقيا الوسطى بالإضافة إلى قاعدة قوات حفظ السلام المغربية".

وأضافت أن "أحد جنود حفظ السلام أصيب بجروح خلال الاشتباكات لكن حالته مستقرة".

من جهتها أكدت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى".

المصدر: "أ ف ب"