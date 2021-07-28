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البيت الأبيض: بايدن سيختار الدبلوماسي مارك غيتنشتاين مبعوثا إلى الاتحاد الأوروبي

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البيت الأبيض: بايدن سيختار الدبلوماسي مارك غيتنشتاين مبعوثا إلى الاتحاد الأوروبي
Reuters BCR/VS
الدبلوماسي الأمريكي مارك غيتنشتاين
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قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن رشح السفير الأمريكي السابق مارك غيتنشتاين للعمل كسفير للبلاد لدى الاتحاد الأوروبي.

وشغل غيتنشتاين منصب سفير الولايات المتحدة لدى رومانيا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو محام دولي وعضو مجلس إدارة "مؤسسة بايدن".

وكان بايدن قال الشهر الماضي إن رؤيته لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تختلف اختلافا جوهريا عن رؤية سلفه دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز"

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