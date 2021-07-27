صحيفة: بريطانيا تسمح بدخول السياح الأوروبيين والأمريكيين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح

من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إعادة فتح أبواب البلاد أمام السياح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كوفيد-19.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن وزراء بالحكومة البريطانية يحثون رئيس الوزراء على اتخاذ هذه الخطوة، مجادلين بأن من الآمان السماح بدخول السياح الأجانب بدون الحاجة إلى حجر صحي إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح.

وذكرت أن هذه الخطوة قد يبدأ سريانها الأسبوع القادم.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن دعا مطار هيثرو في بريطانيا الحكومة أمس الاثنين إلى فتح البلاد أمام المسافرين الأوروبيين والأمريكيين ممن تلقوا تطعيمات، بدءا من نهاية هذا الشهر للمساعدة في تعزيز تعافي قطاع السفر.

المصدر: "رويترز"