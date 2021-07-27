بايدن: كلما علمنا المزيد عن سلالة فيروس كورونا الجديدة زاد قلقنا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء إنه "كلما علمنا المزيد عن سلالة فيروس كورونا الجديدة زاد قلقنا"، معتبرا أنه "لدينا جائحة بسبب من لم يتلقوا اللقاح".

وتعليقا على إعلان المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه يجب على الأميركيين الملقحين أن يرتدوا الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية عالية الخطورة، قال بايدن: "إعلان اليوم من قبل مركز السيطرة على الأمراض خطوة أخرى في رحلتنا للتغلب على هذا الفيروس".

وتمنى بايدن أن يتم تطبيق هذا القرار من قبل جميع الأمريكيين الذين يعيشون في المناطق التي يغطيها توجيه مراكز السيطرة على الأمراض، مضيفا: "أنا بالتأكيد سأطبق القرار عندما أسافر إلى هذه المناطق".

وشدد على أنه على الولايات المتحدة "بذل جهد أكبر" على صعيد التلقيح ضد كوفيد-19، معلنا أن التلقيح الإلزامي بالنسبة الى الموظفين الفدراليين "قيد الدرس".

المصدر: abc news + "أ ف ب"