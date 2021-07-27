وزيرة فرنسية: قانون الشهادة الصحية يسمح بطرد أي موظف لا يحترم إلزامية التطعيم

قالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، يوم الثلاثاء، إن الموظفين قد يتعرضون للطرد إذا لم يقدموا الشهادة الصحية التي تثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت في حوار مع قناة "بي أف أم تي في": "على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للطرد"، بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية.

وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن، بمن فيهم موظفو المجال الصحي وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا إليه معارضو هذه الإجراءات التي يعتبرونها مقيدة للحريات.

ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات. وهو إجراء يؤثر أيضا على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن، وسيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس.

المصدر: "بي أف أم تي في" + "أ ف ب"