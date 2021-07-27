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القضاء الأمريكي يحكم بالسجن المؤبد بحق منفذ الهجمات المسلحة في صالات التدليك في أتالانتا

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يحكم بالسجن المؤبد بحق منفذ الهجمات المسلحة في صالات التدليك في أتالانتا
AP Ben Gray/Atlanta Journal-Constitution
منفذ الهجمات المسلحة في صالات التدليك بمدينة أتلانتا الأمريكية، آرون لونغ.
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أصدر القضاء الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق منفذ الهجمات المسلحة في صالات التدليك بمدينة أتلانتا، آرون لونغ، البالغ 22 عاما.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن لونغ اعترف خلال عمليات الاستجواب بذنبه في قتل 4 أشخاص، وقررت محكمة في ولاية جورجيا بإصدار 4 أحكام بالسجن المؤبد بحقه.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال زعم لونغ براءته كانت النيابة تنوي الإصرار على إصدار حكم إعدام بحقه.

لكن هناك محاكمة أخرى ستجري لاحقا للنظر في 4 عمليات قتل أخرى يتهم بتنفيذها لونغ في منطقة أخرى بأتالانتا.

وقتل 8 أشخاص يوم 16 مارس في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا جراء هجمات منفصلة نفذها لونغ في 3 صالات تدليك كان معظم موظفيها من الآسيويين.

المصدر: وكالات

  

 

 

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