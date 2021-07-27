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الصحة الإسرائيلية تسمح بتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات ضد كورونا في حالات الضرورة

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الصحة الإسرائيلية تسمح بتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات ضد كورونا في حالات الضرورة
Reuters AMIR COHEN
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أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية السماح بتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا الذين تبلغ أعمارهم ما بين 5 و11 سنة في الحالات التي تقتضي بها أسباب صحية.

وأشار بيان للوزارة إلى أنها أبلغت المستشفيات بأنه في بعض الحالات يمكن تطعيم الأطفال إذا كان هناك احتمال أن تؤدي الإصابة بالفيروس إلى مرض شديد أو الوفاة.

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يذكر أن حملة التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا بدأت في إسرائيل يوم 20 ديسمبر الماضي، وابتداء من 10 يناير بدأ الإسرائيليون بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وفي مطلع يونيو الماضي انطلق في إسرائيل تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5.76 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى، و5.32 مليون شخص الجرعتين.

المصدر: "نوفوستي"

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