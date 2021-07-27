مقتل نجل أحد أعضاء الفريق التفاوضي لـ"طالبان" بمعارك مع القوات الحكومية الأفغانية

أعلنت "طالبان"، اليوم الثلاثاء، عن مقتل نجل أحد أعضاء وفدها المفاوض مع الحكومة الأفغانية، في معارك بين الحركة والقوات الموالية للسلطات في كابل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، حسبما نقلته قناة "1TV"، إن القتيل هو عبد الحق عمري، النجل الأصغر لعضو الفريق التفاوضي، محمد نبي عمري، مبينا أنه سقط في معارك مع القوات الحكومية في ولاية خوست شرق البلاد.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، الثلاثاء، أن قواتها قتلت خلال الساعات الـ24 الماضية 187 عنصرا في "طالبان" على الأقل.

ومنذ بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان تشن "طالبان" هجوما واسعا على القوات الحكومية في جبهات عدة، وقالت الحركة سابقا إنها سيطرت على 85% من أراضي البلاد لكن السلطات في كابل وصفت هذا التصريح بالدعائي.

وتستضيف الدوحة منذ سبتمبر 2020 مفاوضات سلام بين الحركة والحكومة الأفغانية لم تشهد حتى الآن أي تقدم ملموس.

المصدر: وكالات