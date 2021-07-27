ماكرون "يتحول إلى إكليل من الزهور" خلال زيارته لجزيرة بالمحيط الهادئ (صور + فيديو)

واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، رحلته في جزر بولينيزيا الفرنسية بالمحيط الهادئ، حيث حظي باحتفال في جزيرة منيهي.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو أظهرت الرئيس الفرنسي وهو مغطى بشكل كامل تقريبا بالزهور التي أهديت له خلال الزيارة، ما أثار تعليقات طريفة تحدثت عن "تحول الرئيس الفرنسي إلى إكليل"، فيما وصفه معلقون بـ"الزهرة التي تمشي على قدمين".

Macron 'the walking flower' visiting French Polynesia. pic.twitter.com/sfvwASNFjb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 26, 2021

وخلال زيارته التي تستمر أربعة أيام، سيتحدث ماكرون عن مسألة التجارب النووية بين عام 1966 و1996 عندما طورت فرنسا أسلحة ذرية، بالإضافة إلى مناقشة الدور الاستراتيجي لهذا الإقليم الواقع في جنوب المحيط الهادئ والأخطار الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى البحار الناتج من تغير المناخ.

Calmez vous sur les colliers de fleurs enfin ! 😂 pic.twitter.com/Y2mkmUWm8x — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) July 26, 2021

ويأمل سكان هذا الأرخبيل الذي يضم أكثر من 100 جزيرة تقع بين المكسيك وأستراليا، بأن يعتذر ماكرون عن التجارب النووية ويؤكد تقديم تعويض لضحايا الإشعاعات.

المصدر: RT + وكالات