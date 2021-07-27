وزير الدفاع الأمريكي يدين تصرفات جيش ميانمار ويدعوه للالتزام باتفاقية سلام

دان وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن تصرفات الجيش في ميانمار، ووصفها بغير المقبولة، ودعا الجيش للالتزام بوثيقة إقليمية "لإحلال سلام دائم".

وفي محاضرة في سنغافورة قال أوستن إن "رفض جيش ميانمار احترام الحقوق التي لا غنى عنها للشعب البورمي والدفاع عن سلامته، أمر غير مقبول، بوضوح".

وأشاد اوستن برابطة دول جنوب شرق آسيا "لجهودها في حل الأزمة" التي تشهدها ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما، منذ استيلاء الجيش على الحكم في فبراير الماضي. وتوصلت الرابطة إلى اتفاق مع الحاكم العسكري لميانمار في أبريل.

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ودعا أوستن جيش ميانمار "للالتزام بالاتفاق المكون من خمس نقاط مع الرابطة وإحلال سلام دائم". قائلا إن "الجيش يوجد لخدمة شعبه، لا العكس".

وتدعو الوثيقة المكونة من خمس نقاط لإنهاء فوري للعنف وبدء الحوار بين الأطراف المتناحرة، على أن يتوسط مبعوث خاص من الرابطة (لم يتم تعيينه بعد) في المحادثات.

وكان أوستن، وضمن جولته في جنوب شرق آسيا، التقى رئيس وزراء سنغافورة "لي هسين لونغ"، كما التقى بوزير الدفاع "نغ اينغ هين" لإعادة التأكيد على العلاقات الراسخة بين البلدين، وفقا لبيان مشترك.

المصدر: "أسوشييتد برس"