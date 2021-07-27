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اليونيسف تدعو لإعادة فتح المدارس بدون انتظار التطعيم

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اليونيسف تدعو لإعادة فتح المدارس بدون انتظار التطعيم
Reuters
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حثت منظمة اليونيسف اليوم الثلاثاء على إعادة فتح المدارس التي أغلقت بسبب وباء كوورنا، بينما يتأثر 600 مليون طفل في سن التعليم حاليا بالتدابير الصحية المتعلقة بمكافحة "كوفيد-19".

وقال الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف إنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر… يجب أن تكون المدارس هي آخر ما يتم إغلاقه وأول ما يعاد فتحه"، معترفا بأن الاختيار كان صعبا في بعض الأحيان بالنسبة للسلطات.

وشدد على أن "إعادة فتح المدارس لا يمكن أن تنتظر حتى يتم تطعيم الطلاب والمعلمين"، مضيفا أنه يتعين على الحكومات والجهات المانحة "حماية ميزانية التعليم" على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

يذكر أنه في شرق وجنوب إفريقيا، 40% من الأطفال في سن التعليم محرومون من الدراسة. وفي جميع أنحاء القارة، تقدر "يونيسف" أن مدارس 32 مليون طفل مغلقة أو لم يعودوا إليها عند إعادة فتحها، بالإضافة إلى 37 مليون طفل تسربوا من المدرسة قبل الوباء.

المصدر: "أ ف ب"

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