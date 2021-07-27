إسبانيا تعلن أنها ستشدد موقفها تجاه كوبا

أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن مدريد ستشدد موقفها تجاه كوبا، منتقدة ما اعتبرته "الافتقار إلى حقوق الإنسان وحرية الصحافة" بعد اعتقال صحفي إسباني لفترة وجيزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز للصحفيين عندما سئلت عما إذا كانت تعتبر كوبا دولة ديكتاتورية: "حكومتنا تدافع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة... بلد تتعرض فيه هذه الحقوق للاعتداء لا يمكن اعتباره دولة ديمقراطية".

وكانت صحيفة ABC الإسبانية أعلنت أن مراسلتها في كوبا، كاميلا أكوستا تخضع للإقامة الجبرية منذ 10 أيام، مشيرة إلى أنه تم اعتقالها لبضع ساعات اليوم الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"