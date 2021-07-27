مقتل 5 لاجئين منتمين للروهينغا جراء انهيار أرضي في مخيم ببنغلادش

قتل 5 لاجئين منتمين إلى شعب الروهينغا جراء انهيار أرضي حدث بسبب هطول أمطار غزيرة على مخيم بجنوب بنغلاديش، يضم ما يزيد على مليون شخص فروا من ميانمار المجاورة.

وقال مفوض شؤون اللاجئين والإغاثة والترحيل، شمسود دوزا، إن مياه الفيضانات جرفت طفلا في منطقة أوخيا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في بنغلادش هطول مزيد من الأمطار على مدار الأسابيع القادمة.

وكان قد وصل نحو 700 ألف شخص إلى مخيمات لاجئين في منطقة مدينة كوكس بازار ببنغلاديش بعد أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، حملة قمع قاسية على الروهينغا المسلمين، في أعقاب هجوم شنه متمردون منهم.

وشملت حملة القمع عمليات اغتصاب وقتل وإضرام النار في آلاف المنازل، وهو ما وصفته جماعات حقوقية والأمم المتحدة بأنه "تطهير عرقي".

ويقيم ما يزيد على 300 ألف لاجئ سابق من الروهينغا في مخيمات ببنغلاديش منذ عقود.

المصدر: "أسوشيتد برس"