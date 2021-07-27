ربيعي يوضح موقف الحكومة الإيرانية من أزمة المياه وسط دعوة المرشد لمتابعتها

علق علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، حول دعوة المرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، للحكومة بخصوص حل أزمة المياه في إقليم خوزستان.

وقال ربيعي ردا على سؤال حول العتب الذي وجهه المرشد الايراني إلى الحكومة بخصوص أزمة المياه في خوزستان، إن "الحكومة الحالية نفذت مشاريع كبيرة بهذا الخصوص في هذه المحافظة"، و ذكر عددا من هذه المشاريع، منوها بأنه "لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكانت الأزمة أكبر بكثير".

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وحث المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤخرا، المسؤولين في بلاده على متابعة مشاكل محافظة خوزستان، التي تشهد مظاهرات احتجاجية على أزمة شح المياه التي يعانيها السكان.

وقال خامنئي في منشور عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "على المسؤولين أن يتابعوا مشاكل خوزستان، لأن من يهتم بالمواطنين لا يمكنه النظر إلى مشاكل خوزستان الصعبة بلا إحساس بمعاناتهم. الاهتمام بالمواطنين بين المسؤوليات الدائمة والمستعجلة للحكومات".

وخرجت مظاهرات في نحو 17 مدينة بمحافظة خوزستان، بما فيها مدينة الأهواز مركز المحافظة، للاحتجاج على أزمة المياه التي يعاني منها السكان، حيث أدى شح الأمطار إلى مشاكل في مياه ري الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

ويقول ناشطون إن سياسة الحكومة في نقل مياه محافظة خوزستان إلى محافظات أخرى، وبناء السدود علی الأنهار، هو الذي خلق مشكلة في تأمين المياه في هذه المحافظة.

المصدر: RT