مستشار أردوغان يصف أحداث تونس بـ"الإنقلاب" و"المؤامرة"

علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الأحداث الأخيرة التي تجري في تونس، مشيرا إلى أن "قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي".

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وقال ياسين أقطاي على حسابه في "تويتر": "ما يجري في تونس هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرا، ولكن قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي، وللأسف وجدت في السلطة من يساعدها على ذلك".

ما يجري في تونس هو محاولة اجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرا ولكن قوى الشر العربية والغربية أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي وللأسف وجدت في السلطة من يساعدها على ذلك . — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) July 26, 2021

وأضاف: "إن خروج المواطنين للدفاع عن إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة الانقلاب على المؤسسات المنتخبة هو أمر حتمي ولازم ومشروع، وعلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أن تلتحم بالجماهير لمنع نجاح محاولة الانقلاب، وإعادة المسار الديمقراطي"، لافتا إلى أن "الحديث عن التفاوض أو عقد المؤتمرات، لن يغني عن خروج المواطنين لوقف إتمام عملية الانقلاب الناعم الذي سوف يتحول إلى انقلاب خشن يأكل الأخضر واليابس، بما في ذلك مؤيديه".

٣) الحديث عن التفاوض أو عقد المؤتمرات لن يغني عن خروج المواطنين لوقف إتمام عملية الانقلاب الناعم الذي سوف يتحول إلى انقلاب خشن يأكل الاخضر واليابس بما في ذلك مؤيديه. — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) July 26, 2021

وتابع مستشار أردوغان: "على كل الدول العربية والغربية المحترمة التي تؤمن بالديمقراطية أن ترفض هذا الانقلاب، وأن تحاصر من قاموا به واسقاطهم وفضحهم وكشف مسؤوليه وداعميهم"، موضحا أنه "طبيعي جدا أن تقوم بعض النظم العربية سيئة السمعة بدعم وتأييد هذه الانقلابات وتصفق لمن قاموا بها، لأنها نظم مستبدة وديكتاتورية تم فضحها على مستوى العالم، وهي خنجر مسموم في ظهر شعوب المنطقة".

٥) طبيعي جدا أن تقوم بعض النظم العربية سيئة السمعة بدعم وتأييد هذه الإنقلابات وتصفق لمن قاموا بها لأنها نظم مستبدة وديكتاتورية تم فضحها على مستوى العالم وهي خنجر مسموم في ظهر شعوب المنطقة . — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) July 26, 2021

وأكمل: " الوقت كالسيف، والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون... حفظ الله تونس وأهلها من كل سوء".

٦) الوقت كالسيف والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون...

حفظ الله تونس وأهلها من كل سوء . — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) July 26, 2021

المصدر: RT