بيسكوف: يجب ألا يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط بعد قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها في العراق

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام، وأضاف أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام، في انتظار الخطوات المقبلة.

وشدد بيسكوف على أنه ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي هذا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تعليقا على قرار الولايات المتحدة إنهاء المهام القتالية لقواتها في العراق: "هذا وضع يستحق مزيدا من الاهتمام. الوضع هناك مختلف قليلا في العراق، لأنه، على ما يبدو، عدد كبير مما يسمون بالمستشارين العسكريين باقون، وسيواصلون العمل في العراق .. سنراقب التطورات، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام".

وأكد بيسكوف على أن موسكو تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع بغداد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.

المصدر: تاس