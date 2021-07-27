صحيفة أمريكية: "بيلغورود" الروسية واحدة من أكبر الغواصات وأكثرها تقدما وتتفوق على نظيراتها الحديثة

قالت صحيفة "National Interest" الأمريكية إن الغواصة الروسية الجديدة K-329 "بيلغورود"، المجهزة بطوربيدات مسيرة "بوسيدون"، هي واحدة من أكبر الغواصات وأكثرها تقدما.

وأكد الخبير العسكري، كاليب لارسون، في مقال نشرته الصحيفة أن الغواصة الروسية تتفوق على نظيراتها الحديثة الأخرى.

وأشار إلى أن الغواصة K-329 "بيلغورود"، تم تجهيزها بطوربيدات نووية من طراز "بوسيدون".

وتعد بيلغورود أكبر من نظيراتها الأمريكية من فئة "أوهايو"، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البحرية الأمريكية.

وفي وقت سابق، وصفت وسائل الإعلام الغربية هذه الطوربيدات الروسية بأنها "أسلحة يوم القيامة".

وتنتمي الغواصة التجريبية "بيلغورود" إلى المشروع 949A "أنتي"، وقد تم تصميمها خصيصا لنظام طوربيدات "بوسيدون".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفدرالية (البرلمان الروسي) في عام 2018.

ووفقا له، يمكن تزويد هذه الطوربيدات المسيرة بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات، والتحصينات الساحلية، والبنية التحتية.

المصدر: نوفوستي