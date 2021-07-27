استطلاع رأي.. حوالي نصف الأمريكيين يعتبرون الحرب في أفغانستان خطأ
Reuters
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كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالي نصف الأمريكيين يرون أن تورط بلادهم في الحرب بأفغانستان كان خطأ.
ووفقا للمعهد الأمريكي لعلم الاجتماع "غالوب"، فإن 47% من الأمريكيين الذين شاركوا في استطلاع الرأي يعتبرون الحرب التي شنتها الولايات المتحدة كانت خطأ.
واستند علماء الاجتماع على بيانات من دراسة استقصائية أجريت في الفترة من 6 إلى 21 يوليو، شملت 1007 مواطنين تزيد أعمارهم على 18 عاما.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق انسحاب معظم قواتها من أفغانستان، ومن المقرر أن تكتمل العملية بشكل نهائي بحلول نهاية أغسطس المقبل.
المصدر: نوفوستي