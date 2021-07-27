شرطة كولومبيا: هناك مذكرة اعتقال للإنتربول بحق مدبر محاولة اغتيال الرئيس دوكي

أعلن قائد الشرطة الكولومبية خورخي لويس فارغاس أن هناك مذكرة اعتقال صادرة عن "الإنتربول" للقبض على جون ميتشاس، المشتبه في تدبيره محاولة اغتيال رئيس كولومبيا إيفان دوكي.

وكتب قائد الشرطة على "تويتر"، يوم الاثنين: "سنحدد مكان وجود جون ميتشاس، قائد جماعة الـ 33 الذي أمر بالاعتداء على الرئيس إيفان دوكي وعلى اللواء 30 للجيش الكولومبي".

Ubicaremos a alias 'John Mechas', cabecilla del GAO-r 33 quien ordenó los atentados contra el Sr. presidente @IvanDuque y la brigada 30 del @COL_EJERCITO. En su contra existe circular azul de @INTERPOL_HQ y avanza trámite para que se pueda capturar en cualquier lugar del mundo. pic.twitter.com/05748Y9399 — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) July 26, 2021

وأضاف أن "هناك مذكرة اعتقال زرقاء صادرة عن الإنتربول بحقه، والعملية جارية لإلقاء القبض عليه في أي مكان في العالم".

ويشار إلى أن خافيير ألونسو فيلوزا غارسيا المعروف باسمه المستعار "جون ميتشاس" يعتبر قائدا لـ "الجبهة 33" المنشقة عن جماعة "فارك" اليسارية المتمردة الكولومبية.

وأعلنت شرطة كولومبيا مكافأة بـ600 مليون بيسو (أكثر من 150 ألف دولار) مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه.

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وتتوقع الشرطة صدور مذكرة اعتقال حمراء للإنتربول بحق "ميتشاس"، الذي تعتقد السلطات الكولومبية بأنه موجود حاليا في ولاية زوليا بغرب فنزويلا.

وتعرضت مروحية الرئيس الكولومبي إيفان دوكي لإطلاق نار من الأرض أثناء جولته في محافظة نورتي دي سانتاندير شرقي البلاد يوم 25 يونيو الماضي. وكان على متن المروحية أيضا وزيرا الدفاع والداخلية، ولم يصب أحد بأذى جراء الهجوم.

وألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص يشتبه بضلوعهم في الهجوم.

وأعلنت السلطات الكولومبية أنها تعتقد أن جون ميتشاس يقف وراء هذا الاعتداء، إضافة إلى التفجير الذي استهدف الثكنات العسكرية بالقرب من مدينة كوكوتا شرقي البلاد.

المصدر: RT + وكالات