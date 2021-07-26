أمل كلوني تشيد بمحكمة ألمانية لإدانتها عضوة سابقة في تنظيم "داعش"

أشادت المحامية الحقوقية البارزة أمل كلوني، والناشطة الأيزيدية العراقية الحائزة جائزة "نوبل" نادية مراد، بمحكمة ألمانية لإدانتها عضوة سابقة في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعاقبت محكمة هامبورغ الإقليمية العليا في ألمانيا، أميمة أ (37 عاما) والتي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، بالسجن أربع سنوات، بتهمة "المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية" لتورطها في استرقاق سيدتين من الأيزيديات.

وأدرج حكم سابق بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، والذي يعود إلى أكتوبر الماضي عندما أدانتها نفس المحكمة، بالتورط في استعباد مراهقة أيزيدية في الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي.

ووصفت كلوني إدانة أميمة أ بأنها "علامة فارقة في الكفاح من أجل العدالة" للناجين من الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش".

وأضافت أن الحكم "لم يكن ليصدر لولا الشجاعة المذهلة للناجين من الأيزيديين والتزام المدعين الألمان بمحاسبة أعضاء داعش على جرائمهم".

وقالت نادية مراد، التي نجت من الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش": "أشيد بالمحاكم الألمانية لإدانتها أميمة أ".

وتساءلت: "جهود ألمانيا بدأت العملية، لكن متى ستحذو الدول الأخرى حذوها؟ إلى متى علينا الانتظار؟".

المصدر: "أسوشيتد برس"