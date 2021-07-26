 
مباشر

سلطات كاليفورنيا ومدينة نيويورك تلزم موظفي الحكومة والبلديات بالتلقيح ضد كورونا أو إجراء الفحوص

أخبار العالم

سلطات كاليفورنيا ومدينة نيويورك تلزم موظفي الحكومة والبلديات بالتلقيح ضد كورونا أو إجراء الفحوص
Reuters Mike Segar
نيويورك في زمن جائحة فيروس كورونا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx0g

ألزمت سلطات ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك الأمريكيتين الموظفين في الحكومة والبلديات بالتطعيم ضد فيروس كورونا أو الخضوع لفحوص "PCR" الخاصة برصده أسبوعيا.

إقرأ المزيد
فاوتشي: بعض الأمريكيين قد يحتاجون إلى جرعة معززة من اللقاحات ضد كورونا
فاوتشي: بعض الأمريكيين قد يحتاجون إلى جرعة معززة من اللقاحات ضد كورونا

وقال حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الاثنين، إنه على كل الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 246 ألف شخص في الولاية التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل ملزم اعتبارا من 2 أغسطس أو، في حال رفض التلقيح، عرض نتائج سلبية لفحوص "PCR" مرة في كل أسبوع.

وصرح نيوسوم خلال مؤتمر صحفي: "نمر حاليا مرحلة من الجائحة حيث يؤثر قرار كل شخص تفادي التلقيح علينا جميعا".

من جانبه، قال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن على جميع الموظفين في البلديات البالغ عددهم 340 ألف شخص الخضوع للتطعيم حتى سبتمبر أو سيكون عليهم إجراء فحوص "PCR" كذلك على أساس أسبوعي.

وحث دي بلاسيو أصحاب الأعمال الخاصة على إلزام الموظفين بالتطعيم، وذلك بعد أن فرض سابقا تلقيحا ملزما على العاملين في كل المؤسسات الطبية في المدينة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا