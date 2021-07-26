سلطات كاليفورنيا ومدينة نيويورك تلزم موظفي الحكومة والبلديات بالتلقيح ضد كورونا أو إجراء الفحوص

ألزمت سلطات ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك الأمريكيتين الموظفين في الحكومة والبلديات بالتطعيم ضد فيروس كورونا أو الخضوع لفحوص "PCR" الخاصة برصده أسبوعيا.

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وقال حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الاثنين، إنه على كل الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 246 ألف شخص في الولاية التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل ملزم اعتبارا من 2 أغسطس أو، في حال رفض التلقيح، عرض نتائج سلبية لفحوص "PCR" مرة في كل أسبوع.

وصرح نيوسوم خلال مؤتمر صحفي: "نمر حاليا مرحلة من الجائحة حيث يؤثر قرار كل شخص تفادي التلقيح علينا جميعا".

من جانبه، قال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن على جميع الموظفين في البلديات البالغ عددهم 340 ألف شخص الخضوع للتطعيم حتى سبتمبر أو سيكون عليهم إجراء فحوص "PCR" كذلك على أساس أسبوعي.

وحث دي بلاسيو أصحاب الأعمال الخاصة على إلزام الموظفين بالتطعيم، وذلك بعد أن فرض سابقا تلقيحا ملزما على العاملين في كل المؤسسات الطبية في المدينة.

المصدر: وكالات