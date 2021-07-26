تركيا بصدد إعلان 3 أقضية تركية "منطقة كوارث" بسبب السيول

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ستعلن 3 أقضية متضررة من السيول في 3 ولايات أنها "منطقة كوارث".

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب أردوغان: "السلطات التركية تواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد الجراح، وإزالة أثار الدمار التي سببتها السيول".

وشكر جميع المؤسسات والموظفين المعنيين على جهودهم، مضيفا أن "آفاد" ستعلن المناطق المتضررة من السيول في ولايات دوزجة (شمال غرب)، وريزة وأرتوين (شمال شرق) أنها "منطقة كوارث".

وأعلن عن تقديم الحكومة التركية مساعدات ودعم مالي للمتضررين.

وشهدت ولاية ريزة مؤخرا كارثة سيول وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة في 14 يوليو الحالي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص، كما وقعت سيول مشابهة في ولاية أرتفين ودوزجة.

المصدر: "الأناضول"