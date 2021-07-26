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إدارة الطيران الأمريكية تفرض قيودا على التحليقات فوق أفغانستان

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إدارة الطيران الأمريكية تفرض قيودا على التحليقات فوق أفغانستان
Reuters Ahmad Masood
مطار حامد كرزاي الدولي في كابل
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أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية عن فرض قيود جديد على تحليقات الطائرات الأمريكية فوق أفغانستان، ردا على تغيرات الوضع في البلاد.

وقالت الإدارة إن أي تحليقات على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم محظورة فوق منطقة كابل للطيران، والتي تغطي معظم أراضي أفغانستان.

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ويستثنى من تلك القيود الرحلات من وإلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

ويشار إلى أن القيود تفرض بسبب "المخاطر الناجمة عن نشاط المتطرفين والمقاتلين".

ولا تشمل القيود العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

المصدر: "رويترز"

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