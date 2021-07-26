إيران تعلن عن تفكيك "خلية إرهابية مدعومة من جهازين استخباريين في أوروبا والمنطقة"

أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك "خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات في عدد من المحافظات بدعم معلوماتي ومالي من جهازين استخباريين في أوروبا والمنطقة".

وقال رئيس عدلية محافظة فارس كاظم موسوي إنه "تم تفكيك النواة المركزية لخلية إرهابية تكفيرية من خلال التعاون والتنسيق بين عناصر الأمن واستخبارات الشرطة بالمحافظة".

وأضاف أن "عملية القبض على النواة المركزية لهذه الخلية الإرهابية، أنجزت بعد رصد تحركاتها في محافظة فارس، حيث تم القبض على 11 عنصرا هناك، و25 آخرين في 6 محافظات شرقية وغربية".

وتابع أن "هؤلاء الإرهابيين عمدوا من خلال مقاطع فيديو نشروها عبر الفضاء الافتراضي إلى إثارة الخوف والرعب داخل البلاد".

وأردف: "خططت هذه الخلية وبدعم استخباراتي ومالي لجهازين استخباريين في أوروبا والمنطقة، لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة في عدد من المحافظات، لكنها باءت بالفشل بفضل يقظة القوات الأمنية والقضائية في محافظة فارس".

وأوضح أن "ملف هذه الخلية الإرهابية يطوي مراحل التحقيقات التكميلية في شعبة المفتش الخاص للجرائم ضد الأمن، بالمحكمة العامة والثورة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس".

المصدر: "فارس"