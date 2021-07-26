الدفاع الروسية: شويغو بحث مع نظيره الأرمني الأمن الإقليمي وقضايا أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو بحث مع نظيره الأرمني خلال اتصال هاتفي قضايا الأمن في المنطقة ومواضيع أخرى.

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وقالت الوزارة للصحفيين أن شويغو ناقش مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأرمني أرشاك كارابيتيان "القضايا المتعلقة بضمان الأمن الإقليمي ومواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت قبل أيام عن قلقها إزاء تصاعد التوتر على الحدود بين أرمينا وأذربيجان.

وتتبادل باكو ويريفان اتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين، بوساطة روسيا، في 10 نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب مواجهات عسكرية دامية بينهما جرت هذا العام في إقليم قره باغ دامت 44 يوما.

المصدر: "تاس"