هبوط طائرة متجهة من مينسك إلى أنطاليا بشكل طارئ في مطار موسكو

هبطت طائرة الخطوط البيلاروسية "بيلافيا" التي كانت في طريقها من العاصمة مينسك إلى أنطاليا التركية، في مطار بموسكو، بشكل طارئ، بعد أن أعطت إشارة استغاثة، وتم الهبوط دون إصابات.

وتمكنت الشركة من إرسال طائرة احتياطية لموسكو وجرى نقل الركاب على متنها وغادرت مطار موسكو إلى الوجهة المحددة، مطار أنطاليا في تركيا.

يذكر أن خدمة الطوارئ والسلطات الروسية المختصة قالت إنه بحوالي الساعة 11.46 (بتوقيت موسكو)، اليوم الاثنين، هبطت طائرة بوينغ 737-800، ذات الرحلة "B2-9215" في مطار موسكو "دوموديدوفو"، وكانت متجهة من مينسك (عاصمة بيلاروس) إلى أنطاليا وعلى متنها 189 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم، بعد إطلاق إنذار وإشارة استغاثة حول عطل في أحد محركات الطائرة.

المصدر: نوفوستي