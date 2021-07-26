العلاقات الإسرائيلية البولندية قد "تتأزم" بسبب تمرير قانون الممتلكات البولندي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "في إسرائيل يدرسون إلغاء البيان المشترك لرئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، ونظيره البولندي، ماتاوس مورافيتسكي،عام 2018، بما يتعلق بالمحرقة.

إقرأ المزيد

ونقلت "كان" عن مصدر سياسي قوله: " تجري حاليا دراسة هذه الخطوة، وهي قيد النقاش، كنوع من الرد على تمرير قانون الممتلكات في بولندا".

كما أفادت الهيئة نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن "إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان ردودهما على القانون البولندي الجديد، وفي وزارة الخارجية البولندية يفهمون أن العلاقات بين البلدين سوف تتراجع ان تم تمرير القانون بجميع مراحله".

تجدر الإشارة إلى أنه تم نشر البيان الذي يدور الحديث عنه عام 2018 كجزء من الاتصالات بين إسرائيل وبولندا بشأن تغيير القانون البولندي السابق الذي أثار غضبا في إسرائيل، والذي بموجبه يتم اتخاذ خطوات جنائية ضد من يتهم بولندا بتنفيذ جرائم حرب وقت المحرقة (الهوليكوست).

وكان الإعلان المشترك لنتنياهو ورئيس وزراء بولندا قد تسبب بضجة، لأنه دان معاداة السامية ومعاداة بولندا بصورة متساوية، أي أنه عمليا خلق مضاهاة بينهما.

واقر مجلس الشيوخ البولندي، يوم الجمعة الماضي، قانونا يقيد تقديم مطالبات بممتلكات يهودية من فترة الحرب العالمية الثانية، وسوف ينتقل إلى التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في البرلمان البولندي، فيما تم تليين القانون، لكن إسرائيل ما زالت تعارضه، حيث قال وزير الخارجية، يائير لابيد: "هذا القانون سيضر بشدة بعلاقاتنا مع بولندا".

المصدر: "i24news"