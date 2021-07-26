ماليزيا لن تمدد حالة الطوارئ العامة في البلاد

قال وزير القانون الماليزي، تقي الدين حسن، اليوم الاثنين، إنه لن يتم تمديد حالة الطوارئ العامة، المستمرة منذ شهور، لدى انتهائها في الأول من أغسطس.

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وتخضع ماليزيا لحالة الطوارئ منذ يناير، والتي اعتبرها رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، ضرورية للحد من انتشار كوفيد-19.

لكن منتقدين هاجموا هذه الخطوة واتهموا رئيس الوزراء بمحاولة التشبث بالسلطة وسط أغلبية ضئيلة.

وعلى الرغم من حالة الطوارئ والعزل العام الصارم تفاقمت جائحة كوفيد-19 في ماليزيا، مما أثار غضب الرأي العام.

وسجلت ماليزيا عددا قياسيا من الإصابات يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من مليون. ويعد معدل الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا الأعلى في المنطقة، مقارنة بعدد السكان.

المصدر: رويترز